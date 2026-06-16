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«МЛ Витебск» отстранил главного тренера Магомеда Адиева от работы

«МЛ Витебск» отстранил главного тренера Магомеда Адиева от работы
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Белорусский клуб «МЛ Витебск» отстранил от работы главного тренера команды Магомеда Адиева. Вместе с ним отстранён помощник Филипп Соколинский. Об этом сообщается в телеграм-канале команды. Причины такого решения не раскрываются.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен капитан команды Сергей Баланович.

Адиев возглавил «МЛ Витебск» в конце апреля и успел провести семь матчей, в которых его команда одержала четыре победы, сыграла вничью один раз и дважды потерпела поражение.

48-летний специалист ранее покинул пост главного тренера самарских «Крыльев Советов» 1 апреля, а уже в конце месяца возглавил белорусский клуб. В нынешнем сезоне после 11 туров команда занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего минского «Динамо» на два очка.

Адиев ранее также работал с «Легион Динамо», «Анжи», «Чайкой», «Шахтёром» из Караганды, «Ахматом», «Химками» и сборной Казахстана.

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