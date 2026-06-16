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Александр Бубнов назвал сборную, чью победу на ЧМ-2026 он хотел бы увидеть

Александр Бубнов назвал сборную, чью победу на ЧМ-2026 он хотел бы увидеть
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, за игрой какой сборной ему интереснее всего наблюдать на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2026, а также рассказал, победу какой национальной команды на турнире он хотел бы увидеть.

«Мне нравятся испанцы. Очень нравятся. Но состав я посмотрел у французов… Там без слабых мест. Плюс вот этот Олисе — это второй Ямаль. Дембеле там, Мбаппе… У них столько нападающих, что могут вообще без средней линии играть. Вот эти две сборные. И португальцы. Вот три сборные, которые, как я бы хотел, чтобы кто-то из них играл в финале. И кто-то [из них] выиграет. Я бы очень хотел, с учётом того, что испанцы и французы уже были чемпионами мира, чтобы ими стали португальцы. Чтобы у Роналду это звание было», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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