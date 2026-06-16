Матвей Кисляк высказался об отношениях с Валерием Карпиным

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался об отношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. По словам Кисляка, он всегда следил за работой Карпина.

— Всё равно сборная есть сборная. Для меня было всегда мечтой попасть туда, к Валерию Георгиевичу. Даже когда маленький был, знал только Карпина из тренеров. Всё. Мне неважен был никто другой. Знаю Карпина, «Спартак» у него был. Когда он пошёл в «Арарат», я всегда знал, где Карпин, всегда знал. Хоть я был там маленький даже, но всегда знал, где вот он. Когда удалось с ним поработать, это вообще ещё было круче.

— Но он о тебе всегда комплиментарно высказывается, думаю, ты видел это.

— Ну, я видел, да, пару раз. Мне очень приятно, конечно, тем более от него слышать. Потому что для меня он всегда был там примером. Это тренер, которого я всегда знал, за которым всегда следил и с которым всегда мечтал поработать, — сказал Кисляк в видео на YouTube-канале Smol Talk.