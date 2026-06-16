Защитник сборной Франции Лакруа угостит пиццей болельщиков своей деревни

Защитник сборной Франции Максанс Лакруа планирует угощать пиццей жителей своей родной деревни во время каждого матча сборной.

Футболист вырос в деревне Ажат с населением 300 человек. Сегодня, 16 июня, сборная Франции сыграет свой первый матч на чемпионате мира — 2026 с Сенегалом. Ожидается, что в деревне около 100 жителей соберутся для совместного просмотра игры. Лакруа, для которого игра может стать первой в сборной, решил угостить болельщиков пиццей.

«Максанс предложил покупать нам пиццу каждый вечер матча, что действительно показывает его сильную привязанность к деревне», – приводит слова мэра Ажата Дидье Клержу Ici Nouvelle-Aquitaine.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Помимо Сенегала, на групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).