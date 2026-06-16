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Испанский журналист рассказал о реакции в стране на ничью в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Испанский журналист рассказал о реакции в стране на ничью в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Джованни Батиста, редактор «Доности Спорт» из Сан-Себастьяна, рассказал о реакции в стране на ничью в матче 1-го тура чемпионата мира — 2026 с Кабо-Верде (0:0). Команды играли в понедельник, 15 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Все мы надеялись на комфортную победу сборной Испании над дебютантами из Кабо-Верде. Но результаты, которые были в 1-м туре в других матчах, уже предупреждали, что такое может случиться. Это не первый случай, когда Испания страдает от неудачного результата. Более того, с тех пор как сборная выиграла чемпионат мира в 2010 году, они выиграли всего три матча на турнире.

Реакция большинства была скорее удивлением, нежели разочарованием. Недавние примеры, такие как поражение Аргентины от Саудовской Аравии, да и поражение самой Испании от Швейцарии в 2010 году, дают некоторое успокоение, потому что в обоих случаях этого не ожидалось, а в итоге они выиграли чемпионат мира. А критика есть: помимо результата, критикуют и Луиса де ла Фуэнте с его подходом. Помогает не поднимать тревогу тот факт, что Уругвай также не смог победить в своём первом матче», — сказал Батиста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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