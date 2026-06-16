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Экс-защитник «МЮ» Браун оценил невключение ряда игроков в заявку сборной Англии на ЧМ-2026

Экс-защитник «МЮ» Браун оценил невключение ряда игроков в заявку сборной Англии на ЧМ-2026
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился мнением о решении главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля не включить Коула Палмера, Филипа Фодена и Гарри Магуайра в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«Томас Тухель принял ряд важных решений. Думаю, Магуайр мог бы поехать на чемпионат мира, если учесть, как он провёл прошлый сезон, однако Тухель сделал свой выбор. Надеюсь, сборная хорошо выступит на турнире, ведь вне заявки оказались и некоторые по-настоящему ключевые футболисты, которые своим талантом способны менять ход матчей», — приводит слова Брауна Tribal Football.

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