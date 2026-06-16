Защитник сборной Англии Ливраменто пропустит ЧМ-2026. Тухель вызвал Чалобу

Защитник сборной Англии Валентино Ливраменто пропустит чемпионат мира 2026 года из-за травмы икроножной мышцы, сообщает пресс-служба национальной команды в социальной сети Х.

Вместо выбывшего Ливраменто главный тренер сборной Англии Томас Тухель вызвал защитника «Челси» Трево Чалоба.

На групповом этапе сборной Англии предстоит встретиться с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).