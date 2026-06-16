Ирак — Норвегия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 начнётся в 1:00

В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирака и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступит Пьер Ачо из Габона. Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре иракская национальная команда встретится с Францией (23 июня), в 3-м туре — с Сенегалом (26 июня). Норвегия во 2-м туре сыграет с Сенегалом (23 июня), в 3-м туре — с Францией (26 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).