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Экс-защитник «МЮ» Браун поделился ожиданиями от игры сборной Англии на ЧМ-2026

Экс-защитник «МЮ» Браун поделился ожиданиями от игры сборной Англии на ЧМ-2026
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, прежде всего команда должна верить в себя, в тот талант, который привёл её к успеху. Считаю, что Томас Тухель остался верен своему стилю игры, который вывел сборную на турнир. Он верит в своих футболистов, это важно.

Возможно, именно такой выбор состава и был необходим. Тухель сделал ставку на игроков, которые, по его мнению, хорошо играют или добротно выступали в его клубах, понимает, чего он хочет.

Сбавит ли Англия обороты, если обыграет Хорватию? Вовсе нет. Нужно хорошо начать турнир, в сборной Англии есть качественные исполнители, которые уже участвовали в подобных соревнованиях и знают, что от них требуется. Нужно вселить уверенность в команду, а тренер должен использовать глубину состава, выпускать на поле запасных, давать им возможность проявить себя и подготовить к игре.

Не думаю, что кто-то отнесётся к этому легкомысленно, сбавит обороты или будет постепенно входить в игру. Думаю, тренер захочет, чтобы футболисты выходили на каждый матч в полную силу, вероятно, все игроки тоже хотят показать свой максимум. Они не станут слишком долго набирать игровой тонус», — приводит слова Брауна Tribal Football.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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