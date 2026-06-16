Экс-защитник «МЮ» Браун поделился ожиданиями от игры сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился ожиданиями от выступления сборной Англии на чемпионате мира — 2026.

«Думаю, прежде всего команда должна верить в себя, в тот талант, который привёл её к успеху. Считаю, что Томас Тухель остался верен своему стилю игры, который вывел сборную на турнир. Он верит в своих футболистов, это важно.

Возможно, именно такой выбор состава и был необходим. Тухель сделал ставку на игроков, которые, по его мнению, хорошо играют или добротно выступали в его клубах, понимает, чего он хочет.

Сбавит ли Англия обороты, если обыграет Хорватию? Вовсе нет. Нужно хорошо начать турнир, в сборной Англии есть качественные исполнители, которые уже участвовали в подобных соревнованиях и знают, что от них требуется. Нужно вселить уверенность в команду, а тренер должен использовать глубину состава, выпускать на поле запасных, давать им возможность проявить себя и подготовить к игре.

Не думаю, что кто-то отнесётся к этому легкомысленно, сбавит обороты или будет постепенно входить в игру. Думаю, тренер захочет, чтобы футболисты выходили на каждый матч в полную силу, вероятно, все игроки тоже хотят показать свой максимум. Они не станут слишком долго набирать игровой тонус», — приводит слова Брауна Tribal Football.