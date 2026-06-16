Бекхэм отреагировал на первую победу Хэмилтона в «Феррари», выложив детское фото Льюиса
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Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец команды Major League Soccer (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на первую победу на Гран-при 41-летнего соотечественника и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём команды «Феррари».
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
Фото: Скриншот страницы Дэвида Бекхэма в социальных сетях
«Кто однажды победил, тот и дальше будет побеждать», — подписал изображение Бекхэм.
Свою первую победу в составе итальянской команды Льюис одержал в минувшие выходные на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи. В последний раз британский гонщик побеждал на Гран-при в 2024 году, когда в составе «Мерседеса» финишировал первым на автодроме в Бельгии.
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