Бекхэм отреагировал на первую победу Хэмилтона в «Феррари», выложив детское фото Льюиса

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец команды Major League Soccer (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на первую победу на Гран-при 41-летнего соотечественника и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём команды «Феррари».

Фото: Скриншот страницы Дэвида Бекхэма в социальных сетях

«Кто однажды победил, тот и дальше будет побеждать», — подписал изображение Бекхэм.

Свою первую победу в составе итальянской команды Льюис одержал в минувшие выходные на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи. В последний раз британский гонщик побеждал на Гран-при в 2024 году, когда в составе «Мерседеса» финишировал первым на автодроме в Бельгии.