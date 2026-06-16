«Локомотив» поздравил Батракова и Подшибякину с женитьбой

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на женитьбу полузащитника команды Алексея Батракова с бывшей футболисткой красно-зелёных Ириной Подшибякиной. Ранее новостью поделились сами молодожёны, опубликовав фото в соцсетях.

«Лёша + Ира = семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием! Безграничной любви, гармонии и счастья!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Батракова и Подшибякиной

Ирина Подшибякина является воспитанницей футбольной школы «Чертаново». В «Локомотив» она перебралась в 2021 году, а в 2024-м объявила о завершении карьеры. Батраков провёл свой первый матч за железнодорожников в марте 2024-го.