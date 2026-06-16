Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», забившим на ЧМ

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби стал первым игроком в истории команды, который отличился на чемпионате мира. Это случилось в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026, в котором сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2).

Мохеби вышел в стартовом составе и отметился голом на 64-й минуте, сравняв счёт в матче — 2:2.

Во 2-м туре иранской национальной команде предстоит встретиться с Бельгией, а в 3-м – с Египтом.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).