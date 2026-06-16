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Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», забившим на ЧМ

Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», забившим на ЧМ
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Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби стал первым игроком в истории команды, который отличился на чемпионате мира. Это случилось в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026, в котором сборная Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

Мохеби вышел в стартовом составе и отметился голом на 64-й минуте, сравняв счёт в матче — 2:2.

Во 2-м туре иранской национальной команде предстоит встретиться с Бельгией, а в 3-м – с Египтом.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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