Стало известно решение суда Амстердама по судебно-психиатрической экспертизе Промеса

Стало известно решение Апелляционного суда Амстердама по ходатайству экс-футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса о проведении cудебно-психиатрической экспертизы. Ранее об этом просила сторона защиты экс-футболиста.

«Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство адвокатов Промеса о проведении cудебно-психиатрической экспертизы. Все остальные ходатайства защиты экс-футболиста «Спартака», поданные в ходе предварительного слушания, также были отклонены», — приводит слова пресс-секретаря инстанции Мелиссы Зейлстра издание ТАСС.

Летом 2025-го Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды. Ранее на родине суд приговорил его в общей сложности к семи с половиной годам тюремного заключения по делам о контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом.