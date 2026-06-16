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«Балтика» подписала контракт с защитником «Оренбурга» Фахдом Муфи

«Балтика» подписала контракт с защитником «Оренбурга» Фахдом Муфи
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Калининградская «Балтика» подписала контракт с защитником Фахдом Муфи. Трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года, сообщает пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале клуба.

Ранее футболист выступал за «Оренбург», в который перешёл в августе 2025 года. За это время защитник провёл 25 матчей, отметился забитым мячом и голевой передачей, а также выводил команду с капитанской повязкой.

Также игрок выступал за «Седан», «Тонделу», «Портимоненсе» и «Хайдук».

За свою карьеру Муфи суммарно провёл 304 матча. В них марокканец отметился семью голами и 15 результативными передачами.

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