Франция — Сенегал: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 16 июня, состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани из Сиднея (Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Мбаппе, Дуэ.

Сенегал: Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане, Джексон.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).