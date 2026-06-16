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«Зенит» завершил сотрудничество с Джоном Дураном

«Зенит» завершил сотрудничество с Джоном Дураном
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«Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения.

«Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом «Аль-Наср» подошёл к концу. «Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

В санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в турецком «Фенербахче». За «Зенит» Дуран сыграл шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол.

По итогам прошедшего сезона в Мир Российской Премьер-Лиге «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков.

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