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Экс-голкипер «Ливерпуля» Джеймс: Англия вполне способна выиграть чемпионат мира

Экс-голкипер «Ливерпуля» Джеймс: Англия вполне способна выиграть чемпионат мира
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Бывший голкипер «Ливерпуля» Дэвид Джеймс полагает, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира — 2026.

«Думаю, Англия вполне способна выиграть чемпионат мира, команда пройдёт весь путь. Просто взгляните на состав этой сборной, а также на то, как [главный тренер] Томас Тухель анонсировал его — мне понравилось, как он вник в детали относительно футболистов, понимая роль каждого из них. Считаю, в нынешнем составе сборной есть баланс, не только в плане самих игроков, но и в том, как Тухель объяснил свой выбор.

Складывается ощущение, что всё идёт так, как и должно быть. В этой команде так много таланта, думаю, и не требуется делать акцент на отдельных футболистах. Это и придаёт мне уверенности. В команде есть баланс, каждый будет выполнять именно то, что нужно для успеха сборной, а не полагаться на отдельно взятого игрока, ведущего всех за собой», — приводит слова Джеймса Tribal Football.

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