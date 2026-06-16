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Икер Касильяс оценил игру сборной Испании в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Икер Касильяс оценил игру сборной Испании в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался после матча национальной команды с Кабо-Верде на чемпионате мира 2026, который завершился нулевой ничьей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«На мой взгляд, сборная Испании сыграла хорошо. Это один из тех матчей, которые случаются один раз из 10. Вы создаёте моменты, но они не реализуются. Понимаю, что у людей могут возникнуть сомнения, но сейчас не тот случай. Сохраняйте спокойствие. Нужно пережить этот период и думать о Саудовской Аравии», — написал Касильяс в социальной сети X.

Сборная Испании стартовала на чемпионате мира 2026 матчем с Кабо-Верде и не смогла поразить ворота соперника. Следующую встречу команда проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
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