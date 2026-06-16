Икер Касильяс оценил игру сборной Испании в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс высказался после матча национальной команды с Кабо-Верде на чемпионате мира 2026, который завершился нулевой ничьей.

«На мой взгляд, сборная Испании сыграла хорошо. Это один из тех матчей, которые случаются один раз из 10. Вы создаёте моменты, но они не реализуются. Понимаю, что у людей могут возникнуть сомнения, но сейчас не тот случай. Сохраняйте спокойствие. Нужно пережить этот период и думать о Саудовской Аравии», — написал Касильяс в социальной сети X.

Сборная Испании стартовала на чемпионате мира 2026 матчем с Кабо-Верде и не смогла поразить ворота соперника. Следующую встречу команда проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 21 июня.