Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 17 июня

Сегодня, 17 июня, состоятся четыре матча чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 17 и 18 июня (время московское):

22:00. Португалия – ДР Конго;

23:00. Англия – Хорватия;

2:00. Гана – Панама;

5:00. Узбекистан – Колумбия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.