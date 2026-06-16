«Зенит» обыграл завершение сотрудничества с Дураном в стиле фильма «Люди в чёрном»

«Зенит» обыграл завершение сотрудничества с нападающим Джоном Дураном в стиле фильма «Люди в чёрном». Ранее клуб объявил об уходе Дурана по окончании срока арендного соглашения.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

В санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно. Первую часть сезона-2025/2026 форвард провёл в турецком «Фенербахче». За «Зенит» Дуран сыграл шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол. На встречу заключительного тура сезона-2025/2026 с «Ростовом» (1:0) нападающий заявлен не был. Ранее он покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.

По итогам прошедшего сезона в Мир Российской Премьер-Лиге «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков.