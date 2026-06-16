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Никита Чернов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Никита Чернов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в новом сезоне РПЛ
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Покинувший «Спартак» защитник Никита Чернов высказался о шансах красно-белых на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

— «Спартак» — претендент на чемпионство в новом сезоне?
— Каждый год такое. Не помню, какое место мы заняли после победы в Кубке с Ваноли. По-моему, третье.

Посмотрим, как сезон у команды пойдёт. Может, в начале забуксуют, а может — выдадут серию побед, все опять будут говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Хотелось бы! Состав у «Спартака» уже определился. Последние месяц-полтора они демонстрировали хороший футбол, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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