Никита Чернов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Покинувший «Спартак» защитник Никита Чернов высказался о шансах красно-белых на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

— «Спартак» — претендент на чемпионство в новом сезоне?

— Каждый год такое. Не помню, какое место мы заняли после победы в Кубке с Ваноли. По-моему, третье.

Посмотрим, как сезон у команды пойдёт. Может, в начале забуксуют, а может — выдадут серию побед, все опять будут говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Хотелось бы! Состав у «Спартака» уже определился. Последние месяц-полтора они демонстрировали хороший футбол, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.