Экс-игрок «Зенита» Ломбертс: в матче с Бельгией Египет выглядел лучше

Бывший защитник санкт‑петербургского «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился впечатлениями от ничьей в матче 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 между национальными командами Бельгии и Египта (1:1).

«Бельгия должна была быть сильнейшей командой в группе, поэтому мы ожидали большего. Конечно, жаль, что команда не смогла победить Египет, даже если это самый сильный соперник из трёх. Если смотреть на игру, Египет выглядел лучше. Поэтому бельгийцы могут быть довольны даже ничьей. Это был не лучший матч для Бельгии. Тем не менее думаю, что команда сможет победить Иран и Новую Зеландию», — передаёт слова Ломбертса Sport24.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).