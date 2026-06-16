Испанская «Валенсия» проявляет интерес к правому защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу. Об этом сообщает издание, Radio Marca в соцсети X. По данным источника, «летучие мыши» изучили ситуацию с 31-летним игроком чёрно-зелёных перед открытием летнего трансферного окна.

Контракт уругвайца с «Краснодаром» истекает летом следующего года. Гонсалес выступает за клуб Мир Российской Премьер-Лиги с 2024-го. С «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Ранее защитник уже выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022-го по август 2024-го.