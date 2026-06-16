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«Интер» интересуется полузащитником «Реала» Камавинга

«Интер» интересуется полузащитником «Реала» Камавинга
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Миланский «Интер» рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Итальянский клуб следит за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста. Контракт Камавинга с «Реалом» действует до лета 2029 года. По информации источника, мадридский клуб готов изучить предложения по французскому хавбеку в случае их поступления.

В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Француз выступает за «Реал» с 2021 года после перехода из «Ренна». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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