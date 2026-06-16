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Артём Тимофеев покинул «Локомотив»

Артём Тимофеев покинул «Локомотив»
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«Локомотив» завершил сотрудничество с полузащитником Артёмом Тимофеевым по соглашению сторон.

«Благодарим Артёма за время, проведённое с нами, самоотдачу и вклад в командные успехи. Удачи во всех новых начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Тимофеев перешёл в «Локомотив» в июле 2024 года. За железнодорожников футболист провёл 25 матчей. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

Ранее футболист выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Ахмат».

По итогам завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка.

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