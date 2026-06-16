Шевалье может перейти в «Ювентус», Сафонов утверждён первым номером в «ПСЖ» — источник

Люка Шевалье, сменщик российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ», может перебраться в Италию. Как сообщает издание Jeunesfooteux, в услугах француза заинтересован «Ювентус», который столкнулся с конкуренцией из Англии при попытке подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

Отмечается, что положение Шевалье в «ПСЖ» становится всё более шатким, потому что Сафонов уже утверждён в качестве основного вратаря на следующий сезон.

По данным источника, если туринцы решат предпринять попытку подписать француза, это будет аренда с правом выкупа, чтобы обеспечить себе некоторую финансовую гибкость, пока вратарь будет тестироваться в течение сезона.