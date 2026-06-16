Нападающий «Эвертона» Ндиайе: желаю играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе поделился видением своего профессионального будущего на фоне слухов об интересе к нему со стороны ряда клубов.

«В футболе никогда не знаешь, каким будет твой следующий шаг. Как я всегда и говорил, хочу быть лучшим футболистом, а для этого необходимо выступать на высшем уровне. Стремлюсь к этому. Желаю играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Ндиайе Sport Bible.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.