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Нападающий «Эвертона» Ндиайе: желаю играть в Лиге чемпионов

Нападающий «Эвертона» Ндиайе: желаю играть в Лиге чемпионов
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Нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе поделился видением своего профессионального будущего на фоне слухов об интересе к нему со стороны ряда клубов.

«В футболе никогда не знаешь, каким будет твой следующий шаг. Как я всегда и говорил, хочу быть лучшим футболистом, а для этого необходимо выступать на высшем уровне. Стремлюсь к этому. Желаю играть в Лиге чемпионов», — приводит слова Ндиайе Sport Bible.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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