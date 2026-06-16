Дуглас Сантос высказался о Неймаре и предстоящей игре Бразилия — Гаити

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о нападающем национальной команды Неймаре и предстоящем матче на чемпионате мира 2026 года с Гаити.

«Надеемся, что Неймар будет готов на 100%, мы молимся об этом. Если Неймар будет готов, он очень нам поможет. Это кумир для меня и для всех игроков сборной. Мы видели, как он творил историю и в сборной, и в клубах. Надеемся, что Неймар вернётся как можно скорее.

Сборная Гаити — команда, которая в первом матче продемонстрировала физическую силу. Они очень хорошо сыграли с шотландцами, поэтому нам нужно действовать намного лучше, чем с командой Марокко», — приводит слова Сантоса ESPN.

Неймар пропустил первый матч сборной Бразилии на турнире с Марокко (1:1) и продолжает восстанавливаться после травмы.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.