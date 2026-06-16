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Дуглас Сантос высказался о Неймаре и предстоящей игре Бразилия — Гаити

Дуглас Сантос высказался о Неймаре и предстоящей игре Бразилия — Гаити
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Защитник петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о нападающем национальной команды Неймаре и предстоящем матче на чемпионате мира 2026 года с Гаити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеемся, что Неймар будет готов на 100%, мы молимся об этом. Если Неймар будет готов, он очень нам поможет. Это кумир для меня и для всех игроков сборной. Мы видели, как он творил историю и в сборной, и в клубах. Надеемся, что Неймар вернётся как можно скорее.

Сборная Гаити — команда, которая в первом матче продемонстрировала физическую силу. Они очень хорошо сыграли с шотландцами, поэтому нам нужно действовать намного лучше, чем с командой Марокко», — приводит слова Сантоса ESPN.

Неймар пропустил первый матч сборной Бразилии на турнире с Марокко (1:1) и продолжает восстанавливаться после травмы.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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