Стала известна позиция Хаби Алонсо по новичку «Челси» Дастану Сатпаеву

Стала известна позиция нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо по новичку «синих» Дастану Сатпаеву. Как сообщает издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнёт сборы под руководством испанского специалиста.

По данным источника, в офисе «Челси» преобладает сценарий, согласно которому футболист проведёт в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после чего, в случае необходимости, его отправят в аренду в «Страсбург».

Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему «Челси», ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.