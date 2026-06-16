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Стала известна позиция Хаби Алонсо по новичку «Челси» Дастану Сатпаеву

Стала известна позиция Хаби Алонсо по новичку «Челси» Дастану Сатпаеву
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Стала известна позиция нового главного тренера «Челси» Хаби Алонсо по новичку «синих» Дастану Сатпаеву. Как сообщает издание Jeunesfooteux, игрок сборной Казахстана присоединится к лондонцам 12 августа, в день своего 18-летия, и начнёт сборы под руководством испанского специалиста.

По данным источника, в офисе «Челси» преобладает сценарий, согласно которому футболист проведёт в клубе несколько недель, чтобы Алонсо смог оценить его качества, после чего, в случае необходимости, его отправят в аренду в «Страсбург».

Клуб французской Лиги 1, который также принадлежит консорциуму BlueCo, владеющему «Челси», ищет двух форвардов в летнее окно. Там Сатпаева могут проверить на соответствие требованиям европейского футбола на уровне чемпионата Франции.

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