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Нападающий сборной Сенегала Ндиайе: думаю, мы выиграем чемпионат мира

Нападающий сборной Сенегала Ндиайе: думаю, мы выиграем чемпионат мира
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Нападающий сборной Сенегала Илиман Ндиайе высказался о шансах своей команды на чемпионате мира — 2026, а также поделился ожиданиями от матча 1-го тура группы I со сборной Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полагаю, мы выиграем чемпионат мира. Если бы я так не думал, какой вообще смысл выходить на турнир? Зачем собирать чемодан? Не хочу быть просто туристом, я прибыл сюда, чтобы победить. Если бы считал иначе, отдал бы своё место в сборной кому-то другому.

Франция — очень существенная часть моей жизни, я там родился. В этой стране живёт моя семья, там мои друзья. Моя мама француженка, поэтому при всей своей любви к Сенегалу и игре за эту сборную, я ещё и француз. Многие в составе нашей команды родились во Франции. По большей части мы имеем французские корни, поэтому этот матч будет особенным. У нас сильная команда. Надеюсь, наш соперник будет нас опасаться», — приводит слова Ндиайе Sport Bible.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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