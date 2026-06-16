Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим высказался после назначения на пост главного тренера «Милана»

Рубен Аморим высказался после назначения на пост главного тренера «Милана»
Комментарии

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал своё назначение в клуб. О подписании контракта со специалистом итальянский клуб объявил во вторник, 16 июня.

«Есть амбиции, которые остаются с тобой на протяжении всей карьеры, и работа тренером «Милана» всегда была одной из моих. Точно знаю, что значит этот клуб: история, престиж и невероятная армия болельщиков по всему миру.

Это вызов, который я принимаю с гордостью и энтузиазмом, полностью осознавая, что означают эти цвета. С нетерпением жду начала работы и возможности каждый день ощущать ту страсть, которая движет «Миланом», — приводит слова Аморима официальный сайт «Милана».

Материалы по теме
Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android