Рубен Аморим высказался после назначения на пост главного тренера «Милана»

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал своё назначение в клуб. О подписании контракта со специалистом итальянский клуб объявил во вторник, 16 июня.

«Есть амбиции, которые остаются с тобой на протяжении всей карьеры, и работа тренером «Милана» всегда была одной из моих. Точно знаю, что значит этот клуб: история, престиж и невероятная армия болельщиков по всему миру.

Это вызов, который я принимаю с гордостью и энтузиазмом, полностью осознавая, что означают эти цвета. С нетерпением жду начала работы и возможности каждый день ощущать ту страсть, которая движет «Миланом», — приводит слова Аморима официальный сайт «Милана».