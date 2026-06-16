Рубен Аморим назначен на пост главного тренера «Милана».

«Мы следили за Рубеном годами, его работа в «Спортинге» произвела на нас огромное впечатление и отражает тот стиль игры, который ищем. Он один из самых подготовленных и новаторских тренеров нового европейского поколения — молодой, амбициозный, с современным футбольным стилем, определяемым доминированием во владении мячом, современной системой прессинга и чётким тактическим подходом», — приводит слова управляющего компанией RedBird Capital Partners Джерри Кардинале официальный сайт клуба.

Компания RedBird Capital Partners является владельцем итальянского футбольного клуба.

Ранее Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед», который покинул 5 января 2026 года.