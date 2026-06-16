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Кюрасао установил рекорд, став самой малонаселённой страной-участницей ЧМ-2026

Кюрасао установил рекорд, став самой малонаселённой страной-участницей ЧМ-2026
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Сборная Кюрасао установила рекорд Гиннесса, как самая малонаселённая страна, сумевшая квалифицироваться на чемпионат мира — 2026, сообщил аккаунт Книги рекордов Гиннесса в социальной сети X.

Представители организации вручили сертификат президенту Федерации футбола Кюрасао Гилберту Мартине. Согласно опубликованной информации, население карибской страны составляет 156 115 человек, что является самым низким показателем среди всех государств, когда-либо выходивших в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Сборная Кюрасао впервые в истории отобралась на чемпионат мира по футболу. Команда попала в группу E, где её соперниками являются сборные Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара. В 1-м туре сборная потерпела поражение от Германии со счётом 1:7. Следующий матч состоится 21 июня со сборной Эквадора.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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