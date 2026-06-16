Тренер Португалии Мартинес покинет свой пост после ЧМ-2026 — Джейкобс

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года независимо от результатов команды на турнире, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Мартинес уже решил не продлевать свой контракт, срок действия которого истекает после турнира. Специалист открыт для возвращения в английскую Премьер-лигу, но не исключает возможности работы в другой сборной.

Ранее тренер возглавлял «Суонси», «Уиган Атлетик», «Эвертон» и сборную Бельгии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).