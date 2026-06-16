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Опубликованы результаты жеребьёвки первого раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027

Опубликованы результаты жеребьёвки первого раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал результаты первого отборочного раунда турнира. Сеяные команды выделены жирным шрифтом.

«Сабах» (Азербайджан) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс);
«Флориана» (Мальта) — «Шемрок Роверс» (Ирландия);
«Флора» (Эстония) — «Иберия 1999» (Грузия);
«Линкольн» (Гибралтар) — «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра); *
«Тре Фиори» (Сан-Марино) — «Ларн» (Северная Ирландия); *
«Арарат-Армения» (Армения) — «Рига» (Латвия);
«Вардар» (Северная Македония) — КуПС (Финляндия);
«Кауно Жальгирис» (Литва) — «Дрита» (Косово);
«МЛ Витебск» (Беларусь) — «Университатя Крайова» (Румыния);
«Петрокуб» (Молдова) — «Эгнатия» (Албания);
«Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) — «Левски» (Болгария);
«Викингур» (Исландия) — «Дьёр» (Венгрия);
«Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория);
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Атерт Биссен» (Люксембург).

Первые матчи запланированы на 7-8 июля, а ответные – на 14-15 июля.

* После дополнительной жеребьевки, необходимой для перераспределения сил, было решено, что команда, проигравшая в этих двух матчах, выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, а не во второй.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финале лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Решающая игра следующего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.

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