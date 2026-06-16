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Дарья Клишина рассказала о ценах на билеты на ЧМ-2026 по футболу в США

Дарья Клишина рассказала о ценах на билеты на ЧМ-2026 по футболу в США
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина, много лет проживающая в Майами, рассказала о ценах на билеты на чемпионат мира — 2026 по футболу в США.

«Что касается билетов, изначально цены были достаточно высокими. На хорошие места на обычный матч билеты стоят примерно $ 600-650. Однако ближе к игре их часто можно найти дешевле, в том числе у перекупщиков — примерно за $ 400. Конечно, цены на полуфиналы и финал, уверена, будут значительно выше, но в целом стоимость билетов пока позволяет многим людям посещать матчи всей семьёй. Поэтому нельзя сказать, что цены сейчас какие-то запредельные.

Стадионы в целом заполняются хорошо, но большого наплыва болельщиков в городе не видно. Мы вообще этого практически не ощущаем. Единственное, что действительно бросается в глаза, — это огромное количество рекламных афиш, баннеров и флагов по всему Майами. Пожалуй, именно по ним больше всего и заметно, что в городе проходит столь крупное спортивное событие», — рассказала Клишина корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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