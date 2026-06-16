Раскрыты детали контракта Бернарду Силвы с «Реалом»

Полузащитник Бернарду Силва перейдёт в мадридский «Реал», сообщает Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо. 31-летний португалец покинет «Манчестер Сити» свободным агентом и заключит с «Королевским клубом» трёхлетнее соглашение.

По данным источника, зарплата футболиста в «Реале» составит € 20 млн в год. Также игрок получит подписной бонус € 10 млн, а его агент Жорже Мендеш и отец — ещё € 10 млн комиссионных.

В минувшем сезоне хавбек провёл за «Манчестер Сити» 53 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. За время выступления в английском клубе с 2017 года он выиграл 19 трофеев, включая шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.