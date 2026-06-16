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Российская легкоатлетка Клишина рассказала об атмосфере вокруг ЧМ-2026 в США

Российская легкоатлетка Клишина рассказала об атмосфере вокруг ЧМ-2026 в США
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в Майами, рассказала об атмосфере вокруг чемпионата мира — 2025 по футболу в США.

«На самом деле, какого-то особого ажиотажа вокруг футбольного чемпионата мира в Майами сейчас не ощущается. Если и заметно, в основном рядом со стадионами, где проходят матчи, либо непосредственно в дни игр. Тогда организуют большие экраны для трансляций, люди собираются в барах и спортивных заведениях посмотреть футбол.

В целом по городу ситуация очень спокойная. Возможно, одна из причин в том, что сейчас лето, в Майами очень жарко. Постоянно говорят о тепловых волнах и просят людей быть осторожнее на солнце.

Многие местные жители, которые могут себе это позволить, на этот период уезжают из города. Лично я практически не бываю на улице — только из дома в машину и обратно.

Если бы сыновья были здесь, возможно, я бы сходила с ними на футбол ради впечатлений, но они уже уехали к бабушкам на летние каникулы. Поэтому вряд ли», — рассказала Клишина корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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