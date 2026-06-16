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«Они все на пятёрки сыграли». Бубнов оценил игру сборной Испании в матче с Кабо-Верде

«Они все на пятёрки сыграли». Бубнов оценил игру сборной Испании в матче с Кабо-Верде
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру сборной Испании в матче с Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Они играли хорошо, просто им не хватало скорости движения мяча, не хватало дриблинга, чтобы обострить игру. Для болельщиков, да [плохо], но так сборная сыграла нормально. Например, на мой взгляд, намного хуже сыграли бразильцы. У испанцев всё нормально, сейчас подойдут игроки стартового состава: Ольмо, Ямаль. Все на своих местах. Испанцы играли на хорошем уровне, должны были спокойно, не напрягаясь, обыграть. Но, с одной стороны, чудеса творил вратарь, а с другой — они не реализовывали 100-процентные моменты. Кстати, по оценкам… они все на пятёрки сыграли. И процент брака небольшой, и достаточно технико-тактических действий. Но бывает так, что даже играя на пятёрку, можно не выиграть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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