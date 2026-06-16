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«Барселона» может заполучить Цыганкова бесплатно

«Барселона» может заполучить Цыганкова бесплатно
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«Барселона» заинтересовалась вингером «Жироны» Виктором Цыганковым, сообщает Diario Sport. Каталонский клуб рассматривает 28-летнего украинца как низкобюджетный вариант для усиления линии атаки.

По информации источника, Цыганков хочет покинуть «Жирону» после вылета команды из Ла Лиги и может достаться «Барселоне» бесплатно. В рамках сделки каталонцы также готовы помочь «Жироне» с арендой своих молодых игроков.

В сезоне-2025/2026 Цыганков провёл за «Жирону» 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с «Жироной» рассчитан до 2027 года, однако вылет клуба может ускорить его уход.

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