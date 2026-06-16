Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У иранского форварда истекла виза, он может пропустить матч ЧМ-2026 с Бельгией

У иранского форварда истекла виза, он может пропустить матч ЧМ-2026 с Бельгией
Комментарии

У нападающего сборной Ирана Мехди Тораби возникли проблемы с въездом в США — срок действия его визы истёк, и теперь он рискует не сыграть во 2-м туре чемпионата мира против Бельгии, сообщает O Globo Esportes.

Как сообщается, всем игрокам национальной команды оформили многократные визы, но документ Тораби оказался рассчитан только на одну поездку. После вылета на матч с Новой Зеландией форвард лишился возможности вернуться в Соединённые Штаты Америки, если только иранские власти не успеют оформить ему новый пропуск.

Кроме того, делегация столкнулась с задержкой в аэропорту Лос-Анджелеса, вместе с Тораби был остановлен один из членов тренерского штаба, что привело к сдвигу вылета обратно в Мексику.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Мохеби стал первым игроком в истории «Ростова», забившим на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android