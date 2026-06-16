«Тоттенхэм» согласовал с «Брайтоном» трансфер ван Хекке — Орнштейн

«Тоттенхэм Хотспур» согласовал с «Брайтон энд Хоув Альбион» условия трансфера защитника Яна Паула ван Хекке. Об этом сообщает инсайдер издания The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, стоимость сделки оценивается в £ 52 млн, бонусы не предусмотрены.

Ян Паул ван Хекке является воспитанником нидерландского футбола. За «чаек» он выступает с 2020 года, в послужном списке игрока также есть «НАК Бреда», «Херенвен» и «Блэкберн Роверс». В общей сложности к этому моменту в активе защитника 131 матч за «Брайтон», в которых он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.