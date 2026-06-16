Бубнов назвал российского тренера, который смог бы возглавить сборную-участницу ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев смог бы возглавить одну из сборных-участниц чемпионата мира 2026 года, упомянув наставника «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого и Андрея Талалаева из «Балтики».

— Нет, нет. Из наших тренеров, особенно с африканскими командами, с арабами, на мой взгляд, смог бы только Бердыев работать. Только Бердыев, больше никого нет.

— А Слуцкий? За границей работает, знает иностранный.

— Да мы видим, как он за границей работает.

— Ну, дважды чуть чемпионство не взял.

— Что два раза? Вот именно! Должен был чемпионом быть и в последних играх на своём поле проигрывал. Поэтому Слуцкий — нет. Слуцкий в каком смысле мог бы работать… думаю, на это у него ума хватило. Он приехал, нашёл себе местного помощника, который всё знает, и всё через него бы делал. А потом анализировал тактику, как-то на состав влиял. Устраивал бы им все эти шоу, КВН, веселил, пел бы. И там бы весело было. Если брать в таком смысле, то да. Да, если брать так, то все смогут. Единственное — не сможет Талалаев, потому что он на себя всё берёт, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).