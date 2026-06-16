В «Райо Вальекано» умер 16-летний футболист молодёжки

«Райо Вальекано» выразил соболезнования в связи со смертью 16-летнего футболиста молодёжного состава Ивана Диеса Коломе, сообщается на странице клуба в социальной сети X.

Мадридский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что игрок Juvenil B скончался 16 июня 2026 года. Причины смерти не раскрываются.

«Выражаем самые искренние соболезнования в связи со смертью Ивана Диеса Коломе, игрока Juvenil B. Вся наша поддержка семье и друзьям в эти тяжёлые моменты. Покойся с миром», — заявил клуб.

Коломе выступал за вторую молодёжную команду «Райо Вальекано». Это был его первый сезон в структуре клуба.