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Роналду опубликовал пост, обратившись к болельщикам, перед матчем Португалия — ДР Конго

Роналду опубликовал пост, обратившись к болельщикам, перед матчем Португалия — ДР Конго
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед стартовой игрой своей национальной команды на чемпионате мира 2026 года с ДР Конго.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы испытываем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день.

Завтра начнётся новая глава.

Мы упорно трудились, чтобы достичь этого момента, теперь пришло время отдать всё ради нашей страны и всех португальских общин, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте так же, как и мы!» — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

Во 2-м туре чемпионата мира португальцам предстоит встретиться с Узбекистаном (23 июня), а в 3-м – с Колумбией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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