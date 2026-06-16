Уле-Гуннар Сульшер может возглавить «Ипсвич Таун» — BBC

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер и наставник «Страсбурга» Гари О'Нил имеют шанс продолжить карьеру в «Ипсвич Таун». Об этом сообщает BBC.

Ранее команду из графства Саффолк возглавлял Киран Маккенна, который по итогам прошлого сезона вывел этот коллектив в английскую Премьер-лигу и покинул её, пожелав сделать паузу в карьере.

В послужном списке Сульшера, помимо «красных дьяволов», также есть «Мольде», «Кардифф Сити» и «Бешикташ». О'Нил ранее работал в «Борнмуте» и «Вулверхэмптоне».

На протяжении своей истории «Ипсвич Таун» выигрывал Кубок Англии, а также брал Кубок УЕФА.