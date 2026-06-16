В США готовы помочь матери звезды Кабо-Верде Возиньи с получением визы

Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи не смогла присутствовать на матче чемпионата мира — 2026 со сборной Испании из-за проблем с визой, сообщил член палаты представителей США Хаким Джеффрис в социальной сети X.

По словам Джеффриса, Возинья выдал исторический перформанс, а его мать была вынуждена пропустить игру, поскольку не получила американскую визу.

«Ни одна мать не должна лишаться шанса увидеть, как её ребёнок творит историю», — написал конгрессмен.

Джеффрис обратился к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой сделать всё возможное, чтобы мать вратаря смогла приехать на следующую игру сборной Кабо-Верде в воскресенье, 22 июня, со сборной Уругвая.