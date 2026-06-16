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В США готовы помочь матери звезды Кабо-Верде Возиньи с получением визы

В США готовы помочь матери звезды Кабо-Верде Возиньи с получением визы
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Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи не смогла присутствовать на матче чемпионата мира — 2026 со сборной Испании из-за проблем с визой, сообщил член палаты представителей США Хаким Джеффрис в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

По словам Джеффриса, Возинья выдал исторический перформанс, а его мать была вынуждена пропустить игру, поскольку не получила американскую визу.

«Ни одна мать не должна лишаться шанса увидеть, как её ребёнок творит историю», — написал конгрессмен.

Джеффрис обратился к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой сделать всё возможное, чтобы мать вратаря смогла приехать на следующую игру сборной Кабо-Верде в воскресенье, 22 июня, со сборной Уругвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
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