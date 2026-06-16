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«Челси» хочет подписать Каррераса после трансфера Кукурельи в «Реал» — AS

«Челси» хочет подписать Каррераса после трансфера Кукурельи в «Реал» — AS
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Защитник мадридского «Реала» Альваро Каррерас может перейти в «Челси» после трансфера испанца Марка Кукурельи в обратном направлении. Как сообщает издание AS, Каррерас пока не знает, какие планы у «Реала» на него, но клуб ясно даёт понять, что он не является неприкасаемым игроком.

Сообщается, что Каррерас хорошо знаком с новым тренером «Челси» Хаби Алонсо, у него не возникнет проблем с адаптацией к английскому футболу, поскольку испанец имеет опыт выступления за «Манчестер Юнайтед» U23.

По информации издания, нестабильный первый год в «Реале» поставил Каррераса в затруднительное положение. «Реал», возможно, будет рассчитывать на возвращение части из € 50 млн, потраченных на защитника 11 месяцев назад.

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