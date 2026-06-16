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Экс-футболист сборной России Алексей Ионов рассказал, чем занимается после игровой карьеры

Экс-футболист сборной России Алексей Ионов рассказал, чем занимается после игровой карьеры
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и сборной России Алексей Ионов рассказал, чему посвятил себя после завершения игровой карьеры.

— Вы учитесь на тренера?
— Да, учусь.

— Хотите карьеру с этой деятельностью связать?
— Конечно, да. Я сейчас работаю в академии «Краснодара» и параллельно учусь. Повышаю лицензию, скажем так.

— Что вас сподвигло начать тренерскую карьеру?
— Мне нравится эта игра, без которой трудно представляю свою жизнь. Футбол был частью моей профессиональной карьеры, до сих пор остаётся во мне, живёт. Есть мотивация стать тренером, потому что, во‑первых, я получаю удовольствие от работы с детьми, мне приносит удовольствие работа с разными возрастами — это подталкивает меня приезжать на работу каждый день. И сама игра в футбол, которая мне безумно нравится.

— Есть ли у вас тренерский ориентир?
— Сложно сказать. Когда я был профессиональным футболистом, мне нравились одни методы, которые транслировал тренер, сейчас же, когда уже погрузился в тренерскую работу, соответственно, начали нравиться другие.

— Перед собой ставите цель тренировать команду РПЛ?
— Прямо сейчас никаких целей не ставлю, учусь. С того времени, как я закончил игровую карьеру, прошло полтора года, мне удалось достаточно быстро переформатировать всё, перейти от игры к тренерству, — приводит слова Ионова «РБ Спорт».

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