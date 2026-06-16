Экс-футболист сборной России Алексей Ионов рассказал, чем занимается после игровой карьеры

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, московского «Динамо», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и сборной России Алексей Ионов рассказал, чему посвятил себя после завершения игровой карьеры.

— Вы учитесь на тренера?

— Да, учусь.

— Хотите карьеру с этой деятельностью связать?

— Конечно, да. Я сейчас работаю в академии «Краснодара» и параллельно учусь. Повышаю лицензию, скажем так.

— Что вас сподвигло начать тренерскую карьеру?

— Мне нравится эта игра, без которой трудно представляю свою жизнь. Футбол был частью моей профессиональной карьеры, до сих пор остаётся во мне, живёт. Есть мотивация стать тренером, потому что, во‑первых, я получаю удовольствие от работы с детьми, мне приносит удовольствие работа с разными возрастами — это подталкивает меня приезжать на работу каждый день. И сама игра в футбол, которая мне безумно нравится.

— Есть ли у вас тренерский ориентир?

— Сложно сказать. Когда я был профессиональным футболистом, мне нравились одни методы, которые транслировал тренер, сейчас же, когда уже погрузился в тренерскую работу, соответственно, начали нравиться другие.

— Перед собой ставите цель тренировать команду РПЛ?

— Прямо сейчас никаких целей не ставлю, учусь. С того времени, как я закончил игровую карьеру, прошло полтора года, мне удалось достаточно быстро переформатировать всё, перейти от игры к тренерству, — приводит слова Ионова «РБ Спорт».