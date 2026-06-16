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Защитник «Ювентуса» Камбьязо готов ждать «Барселону», несмотря на отсутствие интереса

Защитник «Ювентуса» Камбьязо готов ждать «Барселону», несмотря на отсутствие интереса
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Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо по-прежнему надеется на трансфер в «Барселону», несмотря на то, что каталонский клуб не рассматривает его как приоритетную цель, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, итальянский футболист, который может сыграть на обоих флангах обороны, является одной из опций для усиления левого края защиты. Однако ранее сообщалось, что «Барселона» не планирует приобретать 26-летнего игрока, чей контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2029 года, а трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

Интерес к Камбьязо проявляют «Челси» и «Интер», однако сам игрок хочет перебраться на «Камп Ноу». При этом «Барселона» сейчас сосредоточена на подписании центрфорварда, лишь после этого может вернуться к другим позициям, включая левого защитника.

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